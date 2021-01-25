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Самое актуальное в Пермском крае на 26 января. Будет назначен замглавы Перми по соцполитике, выборы в Кунгуре посетят члены ЦИК РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация проекта «Пермь — 300 лет на Каме», грибанов алексей
Вице-спикер пермской гордумы Алексей Грибанов будет заниматься социальной политикой в статусе заместителя мэра Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

И. о. мэра Перми назначит заместителя по социальным вопросам — выборы в Кунгурском районе будут контролировать московские кураторы — акция в поддержку Навального стала самой массовой за много лет — жену бывшего чиновника обвинили в мошенничестве. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 26 января — в обзоре URA.RU:

Глава Перми назначит заместителя

  • Исполняющий обязанности мэра Перми Алексей Демкин назначит своим заместителем по социальной политике вице-спикера гордумы Алексея Грибанова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

За выборами в Кунгуре будут следить московские кураторы

  • Перед выборами в думу Кунгурского муниципального округа в регион прибудут представители администрации президента и ЦИК РФ. Они будут контролировать проведение процедуры. По мнению источника, это будут единственные полноценные выборы, которые пройдут в стране до старта крупных кампаний.

Митинг в Перми стал самым массовым за долгое время

  • Акция в поддержку блогера Алексея Навального собрала до пяти тысяч человек и сделала Пермь одним из городов-лидеров по числу участников митинга. Эксперты уверены, что активность пермяков — сигнал для федеральной власти.

Жену бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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