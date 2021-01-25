Вице-спикер пермской гордумы Алексей Грибанов будет заниматься социальной политикой в статусе заместителя мэра Перми
И. о. мэра Перми назначит заместителя по социальным вопросам — выборы в Кунгурском районе будут контролировать московские кураторы — акция в поддержку Навального стала самой массовой за много лет — жену бывшего чиновника обвинили в мошенничестве. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 26 января — в обзоре URA.RU:
Глава Перми назначит заместителя
- Исполняющий обязанности мэра Перми Алексей Демкин назначит своим заместителем по социальной политике вице-спикера гордумы Алексея Грибанова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
За выборами в Кунгуре будут следить московские кураторы
- Перед выборами в думу Кунгурского муниципального округа в регион прибудут представители администрации президента и ЦИК РФ. Они будут контролировать проведение процедуры. По мнению источника, это будут единственные полноценные выборы, которые пройдут в стране до старта крупных кампаний.
Митинг в Перми стал самым массовым за долгое время
- Акция в поддержку блогера Алексея Навального собрала до пяти тысяч человек и сделала Пермь одним из городов-лидеров по числу участников митинга. Эксперты уверены, что активность пермяков — сигнал для федеральной власти.
Жену бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве
- Жена экс-главы Чердынского городского округа Андрея Ламанова Татьяна обвиняется в мошенничестве при исполнении госконтракта по расчистке дорог.
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