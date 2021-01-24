Что пермяки показали всей стране на митинге за Навального

Жители Перми вышли на несанкционированную акцию 23 января Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Протест, состоявшийся в Перми в минувшую субботу, стал одним из самых массовых в регионе за последние несколько лет. По оценкам политологов, опрошенных URA.RU, акция в поддержку политика Алексея Навального собрала 4-5 тысяч человек. По количеству вышедших на улицы горожан Пермь вошла в число городов-лидеров. Эксперты уверены, что активность пермяков — сигнал для федеральной власти.

В Перми, несмотря на 25-градусный мороз, на улицы вышло несколько тысяч человек. Участники акции прошли по центру города: вдоль Комсомольского проспекта и улицы Ленина Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

По разным данным, в Екатеринбурге в митинге приняли участие более 10 тысяч протестующих, в Нижнем Новгороде — до десяти тысяч, в Барнауле — три тысячи, в Сыктывкаре — 1200 человек. В Москве называют от 20 до 50 тысяч человек митингующих, в Санкт-Петербурге — от 20 до 35 тысяч человек.

«23 января протестная активность в разных регионах составляла от 0,1 до 0,5% горожан [от общего количества жителей]. В Перми она составила примерно 0,4%. По этому показателю город в пятерке, если не в тройке лидеров, по количеству участников акции», — пояснил политолог, экономист Антон Любич. Высокий уровень протестной активности в Перми отметили и федеральные эксперты.

Акцент на Пермь сделал политолог Константин Костин. «География протестов за последние пять лет не изменилась. Традиционно в Сибири и на Дальнем Востоке активность выше. В этот раз, пожалуй, удивила только Пермь», — рассказал он изданию «Коммерсант». В беседе с корреспондентом URA.RU Костин обратил внимание на число пермяков, которые пришли на митинг. «Наверняка, все это связано с какими-то региональными проблемами, а акция в поддержку Навального стала поводом высказать накопившееся недовольство», — пояснил URA.RU Костин.

Количество митингующих в Перми в этот раз было больше, чем на аналогичных протестных акциях 2017 (на антикоррупционный митинг в Саду камней пришло порядка 3 тысяч жителей) и 2019 года (на акцию «разгневанных пермяков» собралось тогда несколько сотен человек).

«В субботу на улицы вышло почти пять тысяч человек. Причем экспресс-исследования социологов показало, что много людей участвовали в митинге впервые», — пояснил политолог Всеволод Бедерсон. По его словам, даже митинг против пенсионной реформы (осенью 2018 года, тогда в массовом мероприятии участвовало около 500 человек) не собирал столько горожан.

В ходе акции сотрудники правопорядка вели себя максимально корректно и не вмешивались в мероприятие Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

«Проблемы накопились огромные. Пермь сравнивает себя не с Москвой или Санкт-Петербургом, а городами Урала — Екатеринбургом, Челябинском. Недовольство выражается в оттоке населения, нехватке рабочих мест, низких по уральским меркам зарплатам — вот люди и выразили протест тем способом, который у них был», — заключил Любич.

Политтехнолог Алексей Чусовитин называет протест пермяков символом того, что российской власти нужно научиться говорить о проблемах, а не пытаться дистанцироваться от них. Пока, полагает он, говорить о проблемах у власти не получается и эту повестку перехватывает оппозиция.

В штабе Навального в Перми на запрос URA.RU обещали ответить позже, но к моменту опубликования материал ответ получен не был. Официально в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю информацию о количестве участников акции не комментируют — запрос, направленный в краевой главк, остался без ответа. Позиция краевой власти по этому вопросу неизменна — участие в несогласованных акциях незаконно, пояснил URA.RU источник в администрации губернатора Прикамья. В пресс-службе главы региона прошедшее массовое мероприятие не комментируют.