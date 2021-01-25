Разработчик «Новичка» планирует выпустить лекарство от COVID

Уже проведено тестирование препарата на 700 пожилых пациентах-добровольцах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк собирается выпустить противовирусное и иммуномодулирующее средство «Иммофон». Препарат будет использоваться при лечении коронавируса.

«Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (когда иммунитет начинает уничтожать свой организм — ред.), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19», — рассказал Ринк РИА «Новости». Кроме того, препарат можно будет использовать для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматойдного артрита, псориаза, аллергии и лейкозов, заболеваний легких.

Ринк отметил, что новое средство — это обновленная версия синтезированного в СССР «Диуцифона», который применяли для лечения лепры. Советская вакцина плохо растворялась в воде и, соответственно, в плазме крови. Разработчики это исправили.

По его словам, на сегодняшний день проведено тестирование препарата на 700 пожилых пациентах-добровольцах. Он отметил, что в ходе исследования не было выявлено ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения. Сейчас ведутся переговоры с Минздравом и другими регуляторами. Ринк подчеркнул, что одна доза препарата будет стоить около 1 тысячи рублей.

В России во второй половине января стартовала массовая вакцинация от коронавируса. С поручением прививать всех россиян выступил президент России Владимир Путин. При этом решение о прививке принимают сами граждане. Вирусолог Сергей Нетесов в беседе с URA.RU рассказал, что при вакцинации от COVID есть пятидневный период, когда потенциальная опасность прививки не изучена. В этот промежуток реакция организма на вакцину неизвестна, прививка может усилить действие вируса.