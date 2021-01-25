У бывшего мэра Перми нашлись особые заслуги перед городом

Бывший мэр Перми Дмитрий Самойлов награжден почетным знаком «За заслуги перед городом Пермь» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывшего мэра Перми Дмитрия Самойлова наградили почетным знаком «За заслуги перед городом». Соответствующее решение 26 января на пленарном заседании приняли депутаты пермской городской думы.

«Решение принято», — сообщил и. о. спикера думы Дмитрий Малютин, подводя итоги голосования. Из 32 депутатов трое проголосовали против награждения Самойлова, остальные — «за». Уже через 10 минут после принятия решения Самойлову вручили почетный знак и соответствующее удостоверение. Также к награде полагается премия — 11 500 рублей, которую Самойлов решил перевести в благотворительный фонд «Дедморозим».

Экс-мэра наградили по инициативе и. о. мэра Алексея Демкина «за заслуги в социально-экономическом развитии города Перми». К числу этих заслуг отнесли строительство детских садов, школ, бассейна в Закамске и выкуп манежа «Спартак». Депутат Илья Лисняк, голосовавший против, также привел большой перечень того, что Самойлов не сделал на своем посту. В частности, припомнил ему провал в транспортной реформе, который привел к тому, что бюджет потерял около 2 млрд рублей.

Против голосовали также депутаты Надежда Агишева и Павел Фадеев. Они считают, что Самойлов в период своей работы не сделал ничего выдающегося и лишь выполнял свои непосредственные обязанности. Агишева предлагала подождать несколько лет и только после этого поднимать вопрос о награждении.

URA.RU рассказывало, что Самойлов в декабре подал в отставку. После этого он перешел на работу в краевое правительство, заняв должность вице-премьера. Самойлов был мэром Перми с 2016 по 2020 годы, до этого еще три года занимал должность сити-менеджера.