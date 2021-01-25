Дмитрий Иванов (первый слева) принял участие в коллегии Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Новый начальник УФСБ по Челябинской области Дмитрий Иванов 26 января побывал на расширенном заседании коллегии ГУ МВД по региону, на котором подвели итоги 2020 года. Первое с начала его работы в Челябинске официальное мероприятие прошло с участием руководителей силовых структур региона и губернатора Алексея Текслера.

«Да, наш руководитель принял участие в заседании коллегии», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Иванов на заседании не выступал, но был в президиуме. Сидел слева от начальника ГУ МВД по региону Андрея Сергеева. В расширенном заседании коллегии обычно принимают участие руководители всех силовых структур области, в том числе прокуратуры и следственного управления СКР по региону.

В заседании приняли участие все силовики Фото: пресс-служба гУ МВД по Челябинской области

На заседании коллегии также выступил Алексей Текслер. «Он поблагодарил Андрея Сергеева за совместную плодотворную работу и личный состав полиции Южного Урала», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона. Губернатор также вручил почетные грамоты сотрудникам ДПС, которые рискуя собственной жизнью, спасли детей во время ДТП 4 января.

Иванов приступил к работе в Челябинске с 21 января. На должность начальника челябинского УФСБ он был назначен указом президента 22 декабря. Ранее Иванов руководил томским УФСБ, где его характеризуют как жесткого руководителя.

Прежний глава челябинского ведомства Сергей Сизов, передав дела Иванову, уже отбыл в Новосибирск, где возглавил аналогичное управление. «Он приступает к работе в самое ближайшее время», — сообщает издание «Сиб.фм». Указ о переводе Сизова был подписан 22 декабря.