Акции «ВСМПО-Ависма» рекордно выросли после контракта с Boeing

Акции корпорации «ВСМПО-Ависма» (Свердловская область) начали расти в цене после информации о заключении долгосрочного договора с американским авиастроительным концерном Boeing. Информация содержится в актуальных данных торгов на Московской бирже. Сейчас ценные бумаги компании стоят максимально дорого с начала пандемии коронавируса.
Торговля акциями титанового гиганта 26 января началась с 21 540 рублей за штуку. На 13:10 по Москве стоимость ценных бумаг выросла на 21 980 рублей за штуку. На 18:00 по московскому времени акции сохраняют высокие позиции — они выросли на 3% (до 21 900 рублей) по отношению к старту торгов. С начала пандемии коронавируса (март 2020 года) пиковые значения стоимости акций компании были 10 июня (20 420 рублей за одну штуку) и 15 декабря (21 560 рублей).
«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды, крупнейшим налогоплательщиком Свердловской области и ключевым поставщиком титановых компонентов для авиакомпаний мира. Из-за коронавирусного кризиса выручка предприятия за год сократилась в 2,5 тысячи раз. Недавно в корпорации в третий раз за год сменили главу. Министерство торговли США исключило корпорацию «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда, Свердловская область) из санкционного списка после ошибки.
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