Кроме молотка школьник взял с собой нож Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Екатеринбурге освободили от уголовной ответственности 16-летнего ученика школы № 24, который пытался убить свою учительницу по литературе Марию Заболотную в декабре 2019 года. Об этом URA.RU рассказала помощница судьи Кировского районного суда Крестины Упоровой.

Суд завершил рассмотрение уголовного дела 27 января. По его итогам, подросток не попадет в колонию для несовершеннолетних за покушение на убийство (ст. 30, ч. 3, ч.1 ст. 105 УК). «Судом применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — рассказали в суде. Таким образом, школьника освободили от уголовной ответственности. Но решение еще не вступило в законную силу.

Парень подкараулил учительницу рано утром, ударил несколько раз молотком по голове. Заболотная смогла отобрать оружие у напавшего и от серьезных травм ее спасла шапка. Позже учительница отказалась писать заявление на школьника, но уголовное дело все равно возбудили. В полиции рассказывали ранее, что на учете в ПДН подросток не состоял, но воспитывается в неполной семье — с мамой и бабушкой.

Ранее URA.RU писало, что мотивом нападения подростка на учительницу мог стать не выученный отрывок из поэмы «Горе от ума» Александра Грибоедова. Якобы из-за этого Мария Заболотная грозила отказать в допуске ученика до ОГЭ.