Штаб Навального в Екатеринбурге обостряет конфликт с властями

Итоговая численность участников протеста в Екатеринбурге колеблется от 3 до 10 тысяч человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Штаб Алексея Навального в Екатеринбурге анонсировал маршрут шествия в поддержку блогера, которое состоится 31 января. Он будет отличаться от акции 23 января. Политологи утверждают, что оппозиция таким образом идет на обострение конфликта.

«В Екатеринбурге мы встречаемся в парке XXII Партсъезда (за Дворцом молодежи). Мы пройдем шествием по улице Ленина до площади Труда», — пояснили в штабе Навального. На предыдущую акцию, по данным властей, пришли 3 тысячи человек, тогда как глава екатеринбургского штаба Алексей Гресько отчитался о 10 тысячах участников. По итогам акции Гресько был арестован на 10 суток, следовательно, в воскресной акции принять участие не сможет.

«Расчет сделан на максимальное обострение конфликта, они ищут поводы для хайпа и разгонки агрессии толпы, которая будет остро реагировать на любой запрет», — прокомментировал новый маршрут оппозиционеров политолог Анатолий Гагарин. Он убежден, что все это делается для привлечения к себе максимального внимания и возможности упрекнуть власти в запретах — перекрывать центральную улицу Екатеринбурга оппозиции никто не разрешит. По его мнению, идеальный сценарий для навальнистов — спровоцировать силовую реакцию на свои действия.

Поводом для разгона собравшихся в сквере у Театра драмы 23 января стали снежки и петарды, полетевшие в полицейских. Шествие и митинг проходили под лозунгом: «Свободу Навальному!», хотя многие участники отмечали, что на акцию их привели не симпатии к оппозиционеру, а недовольство происходящим в стране. Политолог Анатолий Гагарин назвал шествие навальнистов «ритуальным способом» сброса накопившегося в обществе напряжения, предсказав, что «пар уйдет в свисток».

Алексей Навальный был задержан за нарушения условий испытательного срока, на котором находился с 2015 года по приговору о мошенничестве — по «делу Ив Роше». ФСИН попросила заменить Навальному условный срок на реальный из-за систематической неявки в правоохранительные органы. Лечение блогера в клинике Charite закончилось в сентябре, однако он остался в Германии. В связи с этим Навального объявили в розыск.