Минтруд РФ хочет возвращать людям утраченные пенсионные доходы

Минтруд предложил законопроект, по которому граждане смогут вернуть потерянный при смене пенсионных фондов доход Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Инвестиционный доход, потерянный при смене пенсионного фонда, можно будет вернуть по суду. Минтруд РФ разработал соответствующие поправки в законы «О негосударственных пенсионных фондах» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ».

«Документом предлагается, в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным, обязать страховщиков [пенсионные фонды] восстанавливать <…> сумму изъятого при переходе инвестиционного дохода», — цитирует законопроект газета «Известия». В настоящее время признать вышеописанный договор недействительным можно, но это не гарантирует возвращения денег. Комитет комитета Госдумы по труду инициативу поддержал, пишет издание.

Ранее НПФ «Будущее» в ЯНАО перевел из Пенсионного фонда России накопления пенсионеров, которые якобы заключили с этой компанией договоры об обязательном пенсионном страховании. По требованию прокуратуры пострадавшие вернули свои накопления, также получив компенсацию за моральный вред и проценты.