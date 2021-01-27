27 января 2021
26 января 2021

Курганские чиновники массово регистрируются в Telegram

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Заседание областной Думы. Курган, депутат, документы, телефон, законопроект, закон, мобильный телефон, руки, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию
Сообщения о регистрации чиновников в Telegram начали появляться 27 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главы некоторых городов и районов Курганской области зарегистрировались в мессенджере Telegram. Оповещения об этом пришли 27 и 28 января тем, кто также пользуется платформой и имеет контакты абонента в телефонной книге.

По данным URA.RU, за последние два дня в мессенджере зарегистрировались мэр Кургана Андрей Потапов, замгубернатора Анатолий Воробьев и несколько глав районов. Также в мессенджере появились некоторые представители пресс-служб администраций.

«Предложение поступило от правительства быть в темах через эту систему», — рассказал URA.RU глава Варгашинского района Валерий Яковлев. По его словам, работа через мессенджер помогает местной администрации оперативно обмениваться информацией с областным правительством. «Люди сами выбирают, какие мессенджеры использовать для общения. Если главы используют эту программу, значит, они так решили», — ответили URA.RU в пресс-службе областного правительства.

Источник URA.RU, связанный с политическими кругами, считает что чиновники отказываются от мессенджера WhatsApp в пользу Telegram. По его мнению, это связано c новостями о том, что WhatsApp будет передавать данные соцсети Facebook.

Аккаунты глав районов области начали появляться в Telegram в конце 2019 года, когда мессенджер был заблокирован в России. Тогда один из руководителей района объяснил, что в Telegram проходило обучение на тему нацпроекта «Цифровая экономика».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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