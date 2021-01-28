В Тюмени арестовали челябинцев, зарабатывавших на коронавирусе

В Тюмени арестованы жители Челябинска, которые обманом получали деньги от пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Тюменской области. Шестеро мужчин проникали в квартиры, предлагая услуги по обработке жилья от коронавируса.
«В Тюмени задержаны шестеро подозреваемых в мошенничестве, осуществляемом под предлогом обеззараживания квартир пенсионеров. От их преступных деяний пострадали пять человек. Общий ущерб составил порядка 90 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба МВД по Тюменской области.
Как рассказали полицейские, челябинцы приходили в квартиры потенциальных жертв и предлагали свои услуги по дезинфекции помещения от коронавируса, а также установке ловушек для тараканов. На самом же деле комнаты обрабатывали обычным увлажнителем воздуха. За это мошенники брали от 5 до 50 тысяч рублей с человека. В зависимости от того, как оценивали платежеспособность жертвы.
Сейчас все фигуранты находятся под арестом. Это не первый случай, когда уральцы наживаются на тюменцах. Ранее URA.RU писало о жители Перми, обокравшем одну из фирм Ялуторовска на миллионы рублей.
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