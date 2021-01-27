Свердловские верующие подали в суд на митрополита

Отца Сергия отлучили от РПЦ летом 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На бывшего митрополита Екатеринбургской епархии Кирилла (Михаила Наконечного) подали в суд сторонники опального отца Сергия. Гражданский иск Светланы Ермаковой и Ольги Махневой касался защиты чести, достоинства и деловой репутации. Истицы оскорбились из-за заявления митрополита Кирилла (ныне возглавляет Татарстанскую митрополию), призвавшего письменно каяться в совместном служении с опальным Сергием. Подробности процесса URA.RU сообщили в Свердловском областном суде.

А частности, предметом иска Ермаковой и Махневой стало обращения митрополита Кирилла, опубликованные на сайте епархии 3 июля и 16 августа 2020 года — после церковного суда и низвержения из сана схиигумена Сергия. «По мнению истцов, всех мирян, участвующих в богослужениях, проводимых схиигуменом Сергием, ответчик Наконечный М.В. назвал: соучастниками смертного греха кощунства и поругании святыни, грехов Иуды; объявлении этих мирян осквернившимися раскольниками», — сказано в решении Верх-Исетского суда. Женщины требовали признать сведения несоответствующими действительности и опровергнуть их на официальном сайте епархии.

Верх-Исетский суд прекратил производства по делу. «Из <…> оспариваемых сведений следует, что истцами фактически оспаривается акт о лишении схиигумена Сергия (Романова) сана, которым права, свободы или законные интересы непосредственно Ермаковой, Махневой не затрагиваются», — говорится в решении. В нем также отмечено, что истцы не предоставили доказательств того, что имеют право защищать интересы Сергия.

Свердловский областной суд 28 января рассмотрел жалобу истцов на решение. «Решение суда первой инстанции оставлено без изменения», — сообщили агентству в пресс-службе облсуда.

Сергия арестовали на два месяца в конце декабря, его подозревают в склонении несовершеннолетних к суициду. Силовики забирали его ночью из Среднеуральского женского монастыря, в кратчайшие сроки предъявили обвинение и доставили в Москву. Сначала поместили на карантин в СИЗО №7, позже перевели в «Матросскую тишину».