ЦБ: В бедных регионах цены росли быстрее, чем в богатых

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Рост инфляции компенсируется уровнем самих цен, который в более обеспеченных регионах выше Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Инфляция в декабре 20202 года была гораздо выше в бедных регионах России, чем в обеспеченных. Об этом говорится в «Бежевой книге» Центробанка России, где публикуются обзоры региональной инфляции.

«Основная закономерность предновогоднего роста цен очевидна — быстрее они росли в более бедных регионах. В Москве декабрьский прирост цен был одним из самых низких в стране — и, хотя треть его за месяц дал Центральный федеральный округ, лидером по инфляции в нем стал Воронеж», — пишет «Коммерсант». На Урале цены в декабре быстрее всего росли в Кургане, медленнее всего — в Ханты-Мансийске и Салехарде.

В качестве причины указывается то, что в богатых регионах выше конкуренция на всех уровнях, от производителя до магазина. Однако эта закономерность компенсируется уровнем самих цен, который в более обеспеченных регионах выше.

Ранее Минсельхоз РФ заявил о стабилизации рынка сахара и подсолнечного масла, пишет «Газета Кемерова». Тем временем 70% граждан страны обратили внимание на увеличение темпов роста цен на основные продукты в магазинах, передает VSE42.ru. Однако с 1 февраля, согласно Конституции РФ, все работодатели обязаны проиндексировать зарплаты своих сотрудников на уровень роста потребительских цен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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