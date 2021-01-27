В проблемном челябинском районе избран новый глава

Главой Катав-Ивановского района Челябинской области 28 января избран адвокат Николай Шиманович. Как сообщили URA.RU в конкурсной комиссии по выборам, за его кандидатуру проголосовали 16 депутатов. Действующий глава Евгений Киршин ушел в отставку.
«На сессию было вынесено две кандидатуры, Шиманович и вице-мэра Усть-Катава Сергея Харитонова, — сообщили URA.RU в комиссии. — Харитонов снял свою кандидатуру. Депутаты проголосовали за Шимановича».
Шиманович несколько лет назад занимал пост сити-менеджера Трехгорного. Затем стал заниматься адвокатской деятельностью. Представлял в суде интересы бывшего первого замгубернатора Челябинской области Андрея Косилова, которого обвиняют в совершении тяжкого ДТП. Шиманович вышел из этого судебного процесса, после того, как решил участвовать в выборах главы Катав-Ивановского района. Его кандидатуру поддержали областные власти.
Власть в районе должна была обновиться еще в ноябре 2020 года, но депутаты отказались поддержать переизбрание главы Евгения Киршина. До сегодняшнего дня он продолжал управлять муниципалитетом. Киршин подавал заявление на новые выборы, но потом отозвал свою кандидатуру.
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