Экс-главу союза биатлонистов обвинили в получении взяток от РФ

Бывший глава IBU якобы покрывал бывшего биатлониста Александра Тихонова, когда он пытался подкупом скрыть допинговые скандалы российских спортсменов Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Бывшего главу Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга обвинили в защите интересов России. Как сообщил глава независимой комиссии Джонатан Тэйлор, он покрывал вице-президента союза Александра Тихонова.

«Он позволил Александру Тихонову остаться вице-президентом IBU, несмотря на то, что на россиянина тогда было заведено уголовное дело», — сообщает портал Sports.ru со ссылкой на данные союза. Также Бессеберг не стал отстранять Тихонова, когда он пытался подкупить генерального секретаря Николь Реш, чтобы та скрыла допинговые случаи с российскими биатлонистами в 2009 году.

Также экс-глава IBU заявил, что российская сторона оплачивала ему проституток на Кубке мира по биатлону, который в 2016 году проходил в Ханты-Мансийском автономном округе. По мнению одного из спортивных менеджеров, который в 2016 году принимал участие в организации Кубка мира и лично общался с Бессебергом, намек на то, что проститутку Бессебергу оплачивал официальный Ханты-Мансийск — не имеет под собой никаких оснований. «Конечно, в программе его пребывания была и неофициальная часть, но любые расходы в таких случаях берут на себя коммерсанты. И да, конечно, VIP-гости в такие моменты ничего не платят, но о том, чтобы Бессеберг уединялся с девушками подобного поведения, я не слышал, но не исключаю», — заявил URA.RU менеджер на условиях анонимности.

Ранее в Тюмени прошел этап Кубка мира по биатлону, который бойкотировала делегация из США. Тихонов назвал это решение политическим, а не спортивным. Сейчас Тихонов активно критикует текущее состояние российского биатлона, пишет RT. Телекомментатор Дмитрий Губерниев, в свою очередь, считает, что из-за Тихонова у российский спортсменов начались проблемы с допингом, сообщает «Национальная служба новостей».