28 января 2021

Дерипаска нашел виновника рекордного сокращения населения РФ

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Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, краснотурьинск, дерипаска олег, больница, медцентр, медицинский центр спасения
Дерипаска раскрыл, кто виновен в сокращении населения РФ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В рекордном сокращении населения России виноват Центробанк. Об этом заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска.

Ранее Росстат заявил, что численность населения страны в 2020 году сократилась более чем на 500 тысяч человек. Число постоянного населения на 1 января 2020 года составляло 146,7 миллиона человек. А на 1 января этого года, по предварительной оценке, — 146,2 миллиона. Последний раз столь существенное сокращение было зафиксировано в 2005 году, когда население сократилось с 143,8 млн человек до 143,2 млн человек на начало 2006 года.

«Вот еще один печальный итог работы нашего ЦБ», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Ранее Олег Дерипаска уже высказывался против политики Банка России. Так, миллиардер заявлял, что сейчас регулятор «вредит» российской экономике: по его словам, перед банком стояла задача обеспечить экономический рост в стране, однако она не была выполнена. Также он обвинял Центробанк в уничтожении миллионов рабочих мест из-за закрытия предприятий и плохих условий для развития бизнеса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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