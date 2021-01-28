28 января 2021

Аналитик: 2021 год станет поворотным в решении пенсионных проблем

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Патруль полиции на улицах города. Курган, пенсионерки, бабушки, пенсия
Государство усиливает социальный вектор развития Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Наступивший год может стать поворотным в решении пенсионной проблемы в России. Государство усиливает социальный вектор развития, поддержка пенсионеров теперь включена в список ключевых приоритетов. Об этом заявил экономический аналитик, топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Современная Россия накопила мощный экономический и финансовый потенциал, и даже пока на фоне относительно стареющего населения есть все основания оперативно пересмотреть формулы начисления пенсий. Понятно, что одномоментно на 4-5% размер песий вряд ли проиндексируют, но в течение года можно было ее поднять на 2-3%», — цитирует Лободу «Федеральное агентство новостей». Эксперт отметил, что повышение уровня жизни россиян станет реальностью при политике сильного рубля.

Ранее глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил, что в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий не только индексацию пенсий работающим гражданам, но и выплату компенсаций за пятилетний период. В Кремле заявили, что пока не приняли решение об индексации пенсий работающим. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что это актуальная тема для дискуссий, но власти пока не сформулировали никаких позиций.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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