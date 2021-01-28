В Кургане два микрорайона остались без воды

Часть домов Кургана остались без воды из-за двух коммунальных аварий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за коммунальной аварии без холодной воды остались дома в микрорайоне Карчевская Роща и частные дома в микрорайоне Вороновка в Кургане. Также воды нет в двух детсадах, гостинице и бане. Об этом 29 января сообщила пресс-служба администрации города.

«В связи с аварией на улице Агрономической, 8 сегодня холодное водоснабжение отключено в домах микрорайона Карчевская Роща», — рассказали в мэрии. Представители администрации добавили, что холодной воды также нет в детском саду №122 и тепловом пункте №125.

Другая коммунальная авария произошла на улице Гагарина, 82. Из-за нее без холодной воды остались дома частного сектора микрорайона Вороновка, детский сад №34, гостиница «Космос» и баня-сауна, расположенная по улице Гагарина, 86. Аварии устраняют бригады компании «Водный Союз».

Частые коммунальные аварии в Кургане связаны с с плохим состоянием сетей. В городе 96% канализационных и 75% водопроводных сетей является изношенными.