Суд не принял апелляцию от адвокатов стрелка Шамсутдинова

Апелляцию защиты Шамсутдинова не приняли из-за технической ошибки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Второй Восточный окружной военный суд возвратил адвокатам Рамиля Шамсутдинова поданную ими апелляционную жалобу. Решение размещено на сайте органа власти.

«Жалоба возвращена как несоответствующая требованиям Уголовно-процессуального кодекса», — такое решение по апелляции значится на сайте Второго Восточного окружного военного суда, в котором рассматривалось дело Рамиля Шамсутдинова. Жалобу отклонили сегодня.

Как URA.RU пояснил один из адвокатов тюменского стрелка, в документе была допущена техническая ошибка. «Завтра исправленная жалоба будет направлена по почте. Сейчас ее оставили без движения. В сроки для подачи апелляции мы в любом случае укладываемся, ничего страшного в этом нет», — рассказал агентству адвокат Равиль Тугушев.

Тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов попал на скамью подсудимых после того, как с оружием напал на своих сослуживцев в воинской части под Читой. Восемь человек погибли, двое серьезно пострадали. За это суд назначил ему 24,5 года лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Защита намерена обжаловать приговор.