Защита пытается смягчить приговор стрелка Шамсутдинова

Адвокат считает, что суд не проявил милосердия в отличии от присяжных Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Защита тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части под Читой 25 октября 2019 года, подала апелляционную жалобу на приговор. Об этом рассказал его адвокат Равиль Тугушев.

«Сегодня мы подали жалобу, в которой отмечаем, что приговор Второго восточного военного суда считаем несправедливым, так как он излишне суровый», — приводит слова Тугушева Lenta.ru. Присяжные признали, что солдат заслуживает снисхождения, но суд не проявил милосердия и избрал максимально возможный срок, подчеркнул защитник.

Военный суд в Чите приговорил солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима, пишет RT. В 2019 году солдат из Тюмени расстрелял восемь своих сослуживцев. Глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова назвала приговор несправедливым, а действия рядового обоснованы офицерским издевательством, передает «Национальная служба новостей». Однако военный и член комитета Госдумы по обороне Владимир Богодухов заявил, что положительно отнесся бы и к более жесткому наказанию.