Соратник Навального Леонид Волков объявлен в розыск

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Всероссийская забастовка избирателей. Митинг сторонников Алексея Навального. Екатеринбург , волков леонид, забастовка избирателей
Леонида Волкова обвиняют в призыве несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Следственный комитет РФ объявил в розыск соратника Алексея Навального, уроженца Екатеринбурга Леонида Волкова. Активисту предъявили обвинения в склонении несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях протеста.

«В отношении Волкова вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого», — сообщает пресс-служба СКР. По информации ведомства, Волков проходит по 151.2 статье УК РФ (Склонение в телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий).

О возбуждении уголовного дела в отношении Волкова стало известно вчера. В отношении соратника Навального были проведены следственные мероприятия, направленные на сбор доказательств его виновности.

Леонид Волков занимает одну из ключевых ролей в деятельности Алексея Навального. В 2018 году он возглавлял предвыборный штаб блогера на выборах президента России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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