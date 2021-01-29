Соратник Навального Леонид Волков объявлен в розыск

Следственный комитет РФ объявил в розыск соратника Алексея Навального, уроженца Екатеринбурга Леонида Волкова. Активисту предъявили обвинения в склонении несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях протеста.
«В отношении Волкова вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого», — сообщает пресс-служба СКР. По информации ведомства, Волков проходит по 151.2 статье УК РФ (Склонение в телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий).
О возбуждении уголовного дела в отношении Волкова стало известно вчера. В отношении соратника Навального были проведены следственные мероприятия, направленные на сбор доказательств его виновности.
Леонид Волков занимает одну из ключевых ролей в деятельности Алексея Навального. В 2018 году он возглавлял предвыборный штаб блогера на выборах президента России.
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