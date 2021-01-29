Три города УрФО признаны самыми грязными в России

Викторию Абрамченко (в центре) сопровождают губернатор Алексей Текслер и глава Росприроднадзора Светлана Радионова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тремя самыми неблагополучными городами России по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу в 2020 году стали Челябинск и Магнитогорск, а также Нижний Тагил в Свердловской области. Об этом заявила 29 января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании с властями регионов УрФО в ходе визита в Челябинскую область.

«Роспотребнадзор ранжировал города-участники федерального проекта „Чистый воздух“ по совокупности показателей и степени выраженности аэрогенных рисков по сумме рангов следующим образом: Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Норильск и Новокузнецк, Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск, Чита и Медногорск», — сказала Абрамченко.

«В этих 12 городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха необходимо снизить совокупный объем выбросов не менее чем на 20% уже к 2024 году», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу премьера.

Абрамченко, глава Росприроднадзора Светлана Радионова и первый замминистра природных ресурсов и экологии страны Денис Храмов прибыли в Челябинск утром 29 января. Перед совещанием они осмотрели предприятия ПАО «Мечел», который Абрамченко назвала «главным загрязнителем» города, побывали на ЧТПЗ и нескольких объектах экологического мониторинга. Также Абрамченко озвучила поручение правительства к 2030 году в два раза сократить объем мусора, который складируется на полигонах ТКО.