Работу регионального отделения «Единой России» в Пермском крае на выборах в Госдуму будет курировать депутат нижней палаты парламента Игорь Сапко. Это подтвердил URA.RU секретарь пермского реготделения партии Вячеслав Григорьев.
«Задачи куратора партии — представлять политические интересы партии во взаимодействии с органами госвласти, осуществлять контроль за соблюдением законодательства <> при проведении предварительного голосования и в ходе избирательной компании. Регулировать конфликты внутри партии и между партией и третьими лицами, обеспечивать коммутации партии с федеральным центром», — рассказал Григорьев.
Ранее URA.RU сообщало о назначении Сапко на роль политического куратора в Пермском крае. Сам депутат свое назначение не опровергал. Также агентство рассказывало, что парламентарий планирует сам принять участие в выборах в Госдуму по 58 избирательному округу. По этому же округу собирается переизбраться в парламент и другой бывший мэр Перми — Игорь Шубин.
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