29 января 2021
28 января 2021

В Пермском крае назначен куратор выборов от «Единой России». Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дебаты Единой России. Пермь, сапко игорь
Депутат Игорь Сапко будет курировать выборы в Госдуму от «Единой России» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Работу регионального отделения «Единой России» в Пермском крае на выборах в Госдуму будет курировать депутат нижней палаты парламента Игорь Сапко. Это подтвердил URA.RU секретарь пермского реготделения партии Вячеслав Григорьев.

«Задачи куратора партии — представлять политические интересы партии во взаимодействии с органами госвласти, осуществлять контроль за соблюдением законодательства <> при проведении предварительного голосования и в ходе избирательной компании. Регулировать конфликты внутри партии и между партией и третьими лицами, обеспечивать коммутации партии с федеральным центром», — рассказал Григорьев.

Ранее URA.RU сообщало о назначении Сапко на роль политического куратора в Пермском крае. Сам депутат свое назначение не опровергал. Также агентство рассказывало, что парламентарий планирует сам принять участие в выборах в Госдуму по 58 избирательному округу. По этому же округу собирается переизбраться в парламент и другой бывший мэр Перми — Игорь Шубин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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