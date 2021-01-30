Психологи объяснили, почему подростки ходят на митинги

Психологи советуют не давить на подростка, а беседовать с ним Фото: Анна Майорова © URA.RU

В подростковом возрасте человек ищет себя и пытается самоопределиться, поэтому любой призыв воспринимается им как сигнал к действию. Так желание молодых людей участвовать в несанкционированных митингах объяснил URA.RU старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 1-го Московского медицинского университета Андрей Калашников.

«В юношеском возрасте наступает фаза самоопределения. Подростки ищут себя в этом мире, свое позиционирование. Они реагируют на вещи, которые могли бы дать им это самоопределение. Если есть четкие призывы, это упрощает жизнь, по их мнению», — сказал Калашников.

Психолог считает бесполезным запрещать подросткам ходить на митинги. «У подростков определенный взгляд на вещи, они сами решают, что им интересно. Взрослые вряд ли могут на это повлиять. Напротив, если родители будут отговаривать куда-то идти, подросток скорее пойдет туда назло родителям. Это подростковый протест», — подчеркнул Калашников.

Семейный терапевт Игорь Лях уверен, что диалог родителя и ребенка — ключ к решению проблемы. «Все начинается с беседы. В беседе проявляется, может ли подросток довериться родителям, противостоять этому увлечению. Если с ребенком удается разговаривать, он делает правильный выбор. Потому что современная молодежь достаточно умная, думающая», — поделился с URA.RU Лях.

В России 31 января ожидается вторая несанкционированная акция в поддержку блогера Алексея Навального, пишет «Национальная служба новостей». Ранее политологи отмечали, что призывы в соцсетях к участию в подобных митингах в первую очередь направлены на несовершеннолетних пользователей, так как ими проще манипулировать в своих интересах. После первого митинга, прошедшего 23 января, комитет Госдумы по информполитике нашел в соцсетях больше 50 широко растиражированных фейков, связанных с митингами. Итогом этой работы может стать введение в школах уроков цифровой безопасности, сказал председатель комитета Александр Хинштейн. Также в парламенте предложили сажать в тюрьму за призывы к митингам.