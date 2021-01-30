В Перми отряды силовиков стягивают к месту проведения митинга

В Перми силовики начинают подъезжать к ДК А.Г. Солдатова Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Перми к ДК им. А.Г. Солдатова, около которого должен состояться несогласованный митинг сторонников блогера Алексея Навального, с 9 часов утра начали подвозить группы сотрудников полиции. Об этом рассказал URA.RU источник, близкий к силовикам.

«На месте начали выставлять с девяти утра. В резерве задействованы сотрудники из различных подразделений», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что каких-либо установок на задержание или применение силы к участникам несанкционированной акции, которая должна пройти сегодня, не поступало. При этом сотрудникам, как и неделей ранее, выдали резиновые палки и бронежилеты. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю информацию URA.RU обещали прокомментировать позднее. Известно, что заявка на проведение митинга протестующими не подавалась.

В прошлый раз, 23 января, еще до начала акции был задержан лидер пермского штаба Навального Сергей Ухов, которого по решению суда арестовали на пять суток. Также протоколы были составлены в отношении и нескольких других пермских активистов — участников митинга. По некоторым из них суд еще не принял решение. При этом во время несогласованной акции, которая собрала по различным оценкам от 2 до 5 тысяч человек (по данным исполнительной власти и штаба Навального, соответственно), участников шествия не задерживали.

Поводом для несогласованных акций по всей стране 23 и 31 января стал выпуск блогером Алексеем Навальным фильма про дворец, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Фильм на Youtube, по данным платформы, набрал более 100 млн просмотров (по альтернативным сведениям — три миллиона), а сам блогер был помещен под арест еще до премьеры. Позже бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что является владельцем дворца, в котором планирует открыть отель.