В Москве 31 января состоится несанкционированная акция протеста, организованная соратниками блогера Алексея Навального. Митингующие планируют собраться на Лубянке в 12:00, но столичная полиция заранее закрыла семь ближайших станций метро («Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город») и ограничила движение на шести улицах (Петровка, Мясницкая, Маросейка, Большая Лубянка, Варварка, Подколокольный переулок).
Активисты выйдут на улицу с требованием об освобождении Алексея Навального, отправленного в СИЗО «Матросская тишина» на 30 суток по делу «Ив Роше». Еще одна причина митингов — фильм Навального о дворце в Геленджике. В расследовании утверждалось, что объект принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Ролик набрал всего три миллиона просмотров. 30 января миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что это он владеет дворцом и хочет открыть там аппарт-отель.
По оценке МВД, аналогичный несанкционированный митинг в Москве 23 января собрал четыре тысячи участников, по данным Reuters — 40 тысяч, а по версии ФБК — 50 тысяч. Политолог Дмитрий Журавлев считает, что масштабы акции 31 января будут сравнимы с предыдущей. Но, по версии собеседника URA.RU, изменится средний портрет активистов: «Комплекс действий, которые предприняли власти повлияет двояко. Людей, которые не увлечены политикой, уже придет меньше. А вот число политически активных наверняка вырастет».
Политолог Антон Орлов добавил, что организаторам несанкционированной акции чрезвычайно важно, чтобы число участников не снижалось: «Им важно показать положительную динамику. Ведь снижение количества митингующих будет свидетельствовать об их поражении и берспективности этих акций».
Заявку на митинги 23 и 31 января в мэрию Москвы штаб Навального не подавал. По данным «ОВД-Инфо», на прошлой неделе на несанкционированной акции протеста в столице было задержано 1320 человек. Следственный комитет 27 января сообщал, что в результате было заведено 21 уголовное дело. Также ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органов писал, что в результате стычек с полицией и сотрудниками ОМОН пострадали более 10 человек.
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