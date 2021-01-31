Реалити-шоу «Дом-2» вернется на ТВ

На каком канале будут транслировать «Дом-2», пока не уточняется Фото: Анна Майорова © URA.RU

Cъемки реалити-шоу «Дом-2» могут возобновить в конце следующего месяца. Об этом журналистам рассказал один из менеджеров стройки.

В резерве оставлены 15 участников, их просили не планировать поездки на февраль и быть готовыми к старту съёмок. «Пока в резерве оставили небольшое число сотрудников проекта. Как и костяк участников», — пишет «Комсомольская правда». По предварительной информации, будет отснят пилотный выпуск телепроекта. Решение о показе примут уже после съемок. Однако на каком канале будут транслировать «Дом-2», пока не уточняется.

Телеканал ТНТ объявил о закрытии «Дома-2» 18 декабря. Это произошло потому, что телеканал будет концентрироваться на сериалах и юмористических программах. Зарплаты ведущих — Ксении Бородиной и Ольги Бузовой, — сократились вдвое после закрытия проекта. Позже появилась информация, что шоу не закроется, а поменяется формат и канал, на котором оно будет выходить.