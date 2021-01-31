Правоохранители защищают Сенную площадь от протестующих Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Санкт-Петербурге на Сенной площади участники несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального дерутся с представителями ОМОНа. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Как сообщает «Фонтанка.ру», некоторым участникам акции не удалось дойти до площади. Их отсекли представители ОМОНа с помощью щитов. «Окружающие продолжают пытаться отбить задержанных, в правоохранителей летят снежки», — пишет газета. По данным издания, слезоточивый газ был применен после нескольких нападений на правоохранителей. Один из полицейских достал табельный пистолет и направил его в сторону толпы на Сенной площади.

Несогласованные митинги в поддержку блогера проходят в нескольких российских городах уже второй раз. Заявки на их проведение 23 и 31 января штаб Навального не подавал. Первые прошли 23 января в 129 городах. Полиция задержала более четырех тысяч человек. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что среди задержанных было около трехсот несовершеннолетних. В Следственном комитете РФ расследуют 21 уголовное дело, в том числе, о хулиганстве, применении насилия к полицейским и нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Генпрокуратура РФ напоминает гражданам, что участие в незаконных мероприятиях, применение насилия и другие противоправные действия ведут к уголовной ответственности.

Блогер Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше». ФСИН попросила заменить Навальному условный срок на реальный. Ежегодно такое решение принимается в отношении около 15 тысяч россиян. После ареста блогера вышел его фильм о «дворце» под Геленджиком, где утверждалось, что он имеет отношение к президенту РФ Владимиру Путину. Сам глава государства эти данные опроверг. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенифециаром объекта. Ролик Навального, по данным Mediascope, посмотрели лишь три миллиона человек.