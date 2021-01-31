Чиновница из «шоколадной ванны» хочет послать митингующих в армию

Светлана Опенышева заявила, что не понимает каких перемен требует молодежь Фото: Правительство Ульяновской области ulgov.ru

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Советница ульяновского губернатора Светлана Опенышева, которая выкладывала селфи в «шоколадной ванне», хочет отправить всех протестующих молодых людей в армию и на принудительные работы. Она также призвала родителей следить за своими детьми.

Сообщение Опенышевой появилось в одном из telegram-чатов. «Молодежь скандирует „требуем перемен“. У меня вопрос — каких. Если бы была моя воля, издала указ для всех требующих перемен — парней отправила в армию, а девушек на принудительные работы на благо нашей Родины», — приводит цитату Опенышевой Readovka.ru.

В сообщении Опенышева отмечает, что, когда она рожала своих детей, в государстве не было столько мер поддержки, сколько есть сегодня. Кроме того, она поддержала идею отчислить студентов, которые приняли участие в несанкционированных акциях.

URA.RU обратилось за комментарием к самой Опенышевой в Facebook. На момент публикации ответа не последовало.

Опенышева стала скандально известна из-за селфи в «ванне с шоколадом», которое она опубликовала в своем Instagram. Поcле этого ульяновский губернатор поручил провести служебную проверку. Однако до увольнения чиновницы не дошло, напоминает агентство Nation News.

Поводом для организации несанкционированных протестов по всей стране считаются арест блогера Алексея Навального за нарушение условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше», а также его расследование о «дворце» в Геленджике. Видео на YouTube, по данным платформы, посмотрели более 100 млн раз, по другим сведениям — только три миллиона. Бизнесмен Аркадий Ротенберг 30 января заявил, что собственником комплекса строений, показанного в фильме, является он.