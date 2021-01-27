Москва назначила куратора свердловских выборов

Отвечать за успех свердловских единороссов на грядущих парламентских выборах будет депутат Госдумы РФ Максим Иванов. Как он сообщил URA.RU, такое решение принял президиум генсовета «Единой России».
Федеральное руководство партии на сегодняшнем заседании назначило кураторов выборов в регионах. «Сегодня пройдет совещание Уральского МКС под председательством Ивана Ивановича Квитки. А со следующей недели начнем работать в регионе, будем двигаться вперед. Работать на победу партии», — прокомментировал Максим Иванов.
По его словам, в задачи куратора выборов входит участие в заседаниях избирательных штабов, выработка — совместно с секретарем регионального отделения «Единой России» — стратегии кампании, работа с кандидатами и, в конечном итоге, обеспечение максимального результата партии на грядущих выборах. Максим Иванов отметил, что ему знакома эта работа — он отвечал за выборы в качестве зампредседателя МКС, а также курировал кампанию по избранию депутата Госдумы от Серовского одномандатного избирательного округа. Глава свердловских единороссов Виктор Шептий подтвердил, что генсовет принял решение о назначении Максима Иванова, и выразил готовность работать с ним в тесном взаимодействии.
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