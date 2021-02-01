Свердловская элита отметила юбилей Ельцина. Фото

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Возложение цветов к памятнику Б.Н. Ельцину. Екатеринбург
Ежегодно 1 февраля свердловские VIP приносят цветы к памятнику первого президента РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловская элита возложила цветы к подножию памятника первому президенту России Борису Ельцину в Екатеринбурге. 1 февраля 2021 года исполнилось 90 лет со дня рождения политика.

В церемонии приняли участие полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сенатор Совфеда РФ от Свердловской области, экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, спикер областного заксобрания Людмила Бабушкина, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, депутаты областного парламента, ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Также присутствовали общественники и студенты.

Члены семьи первого президента в 2021 году отказались от визита в Екатеринбург — они возложат цветы к памятнику на Новодевичьем кладбище. Пять лет назад в памятных мероприятиях на Урале участвовали вдова экс-президента Наина Ельцина, его дочери Татьяна Юмашева и Елена Окулова. В прошлом году семья Ельцина также была в родном для него Екатеринбурге практически в полном составе (не было лишь экс-главы администрации президента РФ Валентина Юмашева).

В Екатеринбурге чествование Ельцина началось еще 29 января — открытием выставки «Первый» в Доме Поклевских-Козелл. Ельцин Центр в минувшие выходные организовал ряд образовательных программ для дошкольников и подростков, в том числе квесты.

Возложение цветов к памятнику Б.Н. Ельцину. Екатеринбург
Полпред президента в УрФО Владимир Якушев, спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, губернатор Евгений Куйвашев
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Возложение цветов к памятнику Б.Н. Ельцину. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Возложение цветов к памятнику Б.Н. Ельцину. Екатеринбург
Спикер свердловского заксобрания Людмила бабушкина, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, депутат Владимир Власов
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Возложение цветов к памятнику Б.Н. Ельцину. Екатеринбург
Сенатор Аркадий Чернецкий
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Возложение цветов к памятнику Б.Н. Ельцину. Екатеринбург
Ректор УрФУ Виктор Кокшаров
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Возложение цветов к памятнику Б.Н. Ельцину. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Возложение цветов к памятнику Б.Н. Ельцину. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Возложение цветов к памятнику Б.Н. Ельцину. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Возложение цветов к памятнику Б.Н. Ельцину. Екатеринбург
Представители иностранных дипмиссий в Екатеринбурге
Фото: Анна Майорова © URA.RU

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