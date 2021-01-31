У курганцев стало больше возможностей улететь в Москву

Лоукостер «Победа» ввел дополнительные рейсы в Москву Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Дополнительные рейсы лоукостера «Победа» в Москву появятся в аэропорту Кургана в феврале и в марте. Об этом говорится в расписании на сайте воздушной гавани. При этом авиакомпания Utair ранее объявила об отмене всех своих рейсов из Кургана в Москву до конца февраля.

Сейчас самолеты «Победы» летают из Кургана в Москву по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Позже стало известно, что лоукостер запланировал шесть дополнительных рейсов. Теперь их число увеличилось до 12.

Дополнительные рейсы запланированы на 19, 21, 24, 26 февраля, 5, 7, 10, 14, 19, 21, 26, 28 марта (пятница, воскресенье, среда). Время отправления — в 6:00 (местное), как и у основных рейсов. Из Москвы самолет будет вылетать в 23:50 (мск). После 2 мая полеты «Победы» по маршруту Москва — Курган — Москва станут ежедневными.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания Utair приостановила полеты по маршруту Москва — Курган — Москва до конца февраля. Частично отменять рейсы из Кургана Utair начала с октября, когда в регион пришел новый авиаперевозчик — «Победа». С 11 января полеты по этому маршруту полностью приостановлены. Директор курганского аэропорта Дмитрий Коваленко объяснял отмену рейсов снижением пассажиропотока, который произошел и в других городах. URA.RU неоднократно направляло запросы в Utair с просьбой объяснить отмену рейсов, но ответ на них не поступал.