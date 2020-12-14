Улететь из Кургана в Москву станет сложнее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания Utair сократит количество рейсов из Москвы в Курган и обратно с середины января до конца марта 2021 года. Они больше не будут ежедневными, самолеты будут летать четыре раза в неделю. При этом на вторую половину января билетов в продаже нет.

На сайте аэропорта Кургана сообщается, что до 19 января 2021 года рейсы ЮТ-266 (Курган-Москва) остаются ежедневными. С 20 января по 25 января улететь в Москву этим рейсом можно будет только по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам. Рейсы ЮТ-265 (Москва-Курган) с 19 января по 24 марта будут прилетать только в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье.

«Utair отменит все рейсы из Москвы в Курган с 11 по 31 января», — рассказал URA.RU источник, близкий к сфере авиаперевозок. Купить билеты на эти даты на сайте Utair действительно нельзя, хотя на февраль продажа открыта. Согласно расписанию на сайте Utair, в указанные дни нет рейсов из Москвы в Курган и обратно. В курганском аэропорту предложили обратиться за комментариями в авиакомпанию. В пресс-службу Utair направлен письменный запрос, на момент публикации ответ на него не поступил.

Помимо Utair, из Кургана в Москву можно добраться самолетами лоукостера «Победа». Пока они летают четыре раза в неделю. Со 2 мая 2021 года этот рейс станет ежедневным, сообщается на сайте аэропорта Курган.

Ранее URA.RU сообщало, что Utair отменяет часть рейсов по маршруту Москва-Курган-Москва с октября. В декабре авиаперевозчик отменил 12 рейсов. Также сообщалось об отмене рейсов 6, 12, 13, 16 января. Директор курганского аэропорта Дмитрий Коваленко объяснял это снижением пассажиропотока, который произошел и в других городах. В авиакомпании ситуацию не комментировали.

Рейсы ЮТ-266 (Utair) с января по март не будут ежедневными. Рейсы ДР-496 («Победа») с мая станут ежедневными Скрин: airkurgan.ru

С 11 января по 2 февраля в расписании Utair нет рейсов из Кургана в Москву Скрин: utair.ru