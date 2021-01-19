В Utair пересмотрели планы по отмене рейсов из Кургана

Utair вернула часть рейсов из Кургана в Москву в марте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания Utair приостановила полеты по маршруту Москва-Курган-Москва до конца февраля. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Кургана. Ранее авиаперевозчик планировал отказаться от полетов по этому маршруту до конца марта.

«Все рейсы ЮТ-265/ЮТ-266 отменены до 28.02.2021 включительно», — говорится в объявлении на сайте аэропорта. Со 2 марта по 25 марта самолеты Utair будут летать из Кургана в Москву четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам. С 28 марта эти рейсы вновь станут ежедневными.

ЮТ-265 — ежедневный рейс из Москвы в Курган, ЮТ-266 — обратный рейс. Других рейсов из аэропорта Кургана у авиакомпании нет. О намерении Utair приостановить полеты по этим рейсам до конца марта ранее сообщало URA.RU. В авиакомпании эти планы не комментировали. Согласно расписанию на сайте аэропорта, добраться из Кургана в Москву пока можно только самолетами лоукостера «Победа». Сейчас они летают четыре раза в неделю (понедельник, вторник, четверг, суббота), но с мая станут ежедневными.

Utair начала частично отменять рейсы по маршруту Москва-Курган-Москва с октября, когда в регион пришел новый авиаперевозчик — «Победа». С 11 января полеты по этому маршруту полностью приостановлены. Директор курганского аэропорта Дмитрий Коваленко объяснял отмену рейсов снижением пассажиропотока, который произошел и в других городах. URA.RU неоднократно направляло запросы в Utair с просьбой объяснить отмену рейсов, но ответ на них не поступал.