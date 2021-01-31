Главу Росреестра в Кургане обвинили в махинациях с премиями

СК впервые прокомментировал задержание Олега Молчанова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Арест главы курганского Росреестра Олега Молчанова

Руководителю управления Росреестра по Курганской области Олегу Молчанову предъявлено обвинение в растратах. Его обвиняют в махинациях с премиями подчиненным. Региональное следственное управление СК России впервые прокомментировало задержание чиновника.

«В период 2016—2019 годов обвиняемый, используя свое служебное положение, организовал премирование определенного круга подчиненных ему сотрудников, которые в последующем обналичивали фиксированные суммы и передавали руководству», — говорится на официальном сайте ведомства. Там считают, что деньги по указанию Молчанова использовались «в целях, не связанных со служебной деятельностью управления».

Уголовное дело возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СК по оперативным материалам областного УФСБ. Молчанову предъявлено обвинение по ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения). Обыски на рабочем месте и дома у обвиняемого проводились сотрудниками СУ СК и УФСБ при поддержке сил Росгвардии.

Сейчас следователи устанавливают весь круг сотрудников, которые сдавали деньги руководству Росреестра в Кургане, и оценивают причиненный им ущерб. Также они проверяют Молчанова на причастность к другим возможным преступлениям.

Молчанова задержали на рабочем месте 29 января, сообщало ранее URA.RU. На следующий день суд отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания следователь заявил, что чиновник мог присвоить не менее 520 тысяч рублей, которые были предназначены для премий. Кроме того, его подозревают в присвоении 200 млн рублей по договору аренды здания.