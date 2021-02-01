01 февраля 2021
31 января 2021

Пермский депутат Госдумы придумал, как использовать чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Дебаты Единой России. Пермь, сапко игорь
Депутат Госдумы Игорь Сапко будет курировать выборы в Прикамье от «Единой России» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко планирует использовать административный ресурс на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией. Сообщается, что Сапко рассчитывает на поддержку чиновников-единороссов благодаря его новому статусу — куратора выборов в крае от «Единой России».

«Сапко рассчитывает, что теперь его точно поддержат [чиновники] и дадут весь административный ресурс партии и администрации губернатора», — рассказал URA.RU инсайдер. В то же время он говорит, что статус уполномоченного от «Единой России» на выборах в Пермском крае никаких преференций не дает и впечатлить может лишь отдельных чиновников.

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«Поддержка безусловно будет оказываться, но исключительно в рамках действующего законодательства», — сообщил URA.RU источник, близкий к администрации губернатора. Сам Сапко в беседе с корреспондентом URA.RU сделал схожее заявление: «Вся моя работа, вне зависимости от любой должности, велась и ведется строго в рамках действующего правового поля». В пресс-службе администрации губернатора от комментариев воздержались.

URA.RU рассказывало, что федеральное руководство «Единой России» поручило Сапко курировать в Пермском крае выборы в Госдуму, заксобрание и думу Перми. Сам Сапко намерен идти на выборы по одномандатному избирательному округу № 58, по которому также собирается переизбраться депутат-единоросс Игорь Шубин.

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