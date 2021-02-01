СМИ раскрыли данные о новом флагмане Xiaomi

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Заседание областной Думы. Курган, руки депутата, руки с телефоном, телефон в руках
Xiaomi выпустит еще две версии смартфона серии Mi 11 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Китайская компания Xiaomi выпустит еще два смартфона серии Mi 11. Один аппарат будет расширенной версией флагмана, а второй будет его бюджетным вариантом.

«Слухи указывают на более двух телефонов, вступающих в семью — Mi 11 Lite и Ми 11 Pro», — пишет издание GSM Arena, ссылаясь на источник. Он также раскрыл характеристики бюджетного устройства. Так, в Lite будет OLED-дисплей с перфорацией под одинарную селфи-камеру и будет базироваться на процессоре Qualcomm Snapdragon 7350. Кроме того, устройство выйдет с несколькими объективами и будет иметь возможность пятикратный оптический зум.

В конце 2020 года Xiaomi анонсировал свой флагман Mi 11. Генеральный директор Лэй Цзюнь сообщил, что новые устройства будут продаваться без зарядного устройства, сославшись на защиту окружающей среды. От зарядных устройств в комплекте отказывалась и компания Apple, однако тогда Xiaomi посмеялись над конкурентами. Сам Xiaomi Mi 11 будет стоить в России примерно 45 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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