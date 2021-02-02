ОНК: у суда, где находится Навальный, задержали 230 человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа силовиков возле Мосгорсуда. Необр
Силовики задерживают людей, которые не живут в районе суда Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

Возле Симоновского районного суда Москвы, где рассматривается дело Алексея Навального, начались задержания. Как передает корреспондент URA.RU, силовики проводят в автозаки тех, кто не живет в зоне полицейского оцепления.

«Полиции очень много, дежурит конная полиция. Проверяют паспорта, прописки, просят обосновать, зачем им нужно пройти. Тех, кто не может объяснить, задерживают и проводят в автозаки», — передает корреспондент URA.RU с места событий. В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) России уточнили, что возле суда задержали уже более 230 человек. Тем временем, судья объявила двухчасовой перерыв.

2 февраля Симоновский районный суд рассматривает иск ФСИН России о замене Алексею Навальному условного срока реальным, пишет РАПСИ. Ведомство обвиняет его в неоднократном нарушении условий испытательного срока по уголовному делу «Ив Роше» и требует для блогера 3,5 года лишения свободы. Политологи ожидают, что иск будет одобрен. Сегодня стало известно, что председатель суда, в котором рассматривается дело, подал в отставку. Представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами уточнил, что президент РФ Владимир Путин не следит за судебным процессом.

Работа силовиков возле Мосгорсуда. Необр
Возле суда дежурит конная полиция
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Работа силовиков возле Мосгорсуда. Необр
Силовики задержали уже более 230 человек
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Работа силовиков возле Мосгорсуда. Необр
Территория около суда оцеплена силовиками
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Работа силовиков возле Мосгорсуда. Необр
В основном, задерживают молодых людей
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Работа силовиков возле Мосгорсуда. Необр
У людей проверяют паспорта и прописку
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Работа силовиков возле Мосгорсуда. Необр
Пропускают только тех, кто живет в районе суда
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Работа силовиков возле Мосгорсуда. Необр
Задержанных отводят в автозаки
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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