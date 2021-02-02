Силовики задерживают людей, которые не живут в районе суда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Возле Симоновского районного суда Москвы, где рассматривается дело Алексея Навального, начались задержания. Как передает корреспондент URA.RU, силовики проводят в автозаки тех, кто не живет в зоне полицейского оцепления.

«Полиции очень много, дежурит конная полиция. Проверяют паспорта, прописки, просят обосновать, зачем им нужно пройти. Тех, кто не может объяснить, задерживают и проводят в автозаки», — передает корреспондент URA.RU с места событий. В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) России уточнили, что возле суда задержали уже более 230 человек. Тем временем, судья объявила двухчасовой перерыв.

2 февраля Симоновский районный суд рассматривает иск ФСИН России о замене Алексею Навальному условного срока реальным, пишет РАПСИ . Ведомство обвиняет его в неоднократном нарушении условий испытательного срока по уголовному делу «Ив Роше» и требует для блогера 3,5 года лишения свободы. Политологи ожидают, что иск будет одобрен. Сегодня стало известно, что председатель суда, в котором рассматривается дело, подал в отставку. Представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами уточнил, что президент РФ Владимир Путин не следит за судебным процессом.

Возле суда дежурит конная полиция Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Силовики задержали уже более 230 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Территория около суда оцеплена силовиками Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В основном, задерживают молодых людей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У людей проверяют паспорта и прописку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пропускают только тех, кто живет в районе суда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Задержанных отводят в автозаки Фото: Владимир Андреев © URA.RU