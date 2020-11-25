Раскрыта причина отставки начальника пермского ГУ МВД России

Источник: Михаил Давыдов всегда стремился вернуться в Москву Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

новость из сюжета Новый начальник ГУ МВД по Пермскому краю

Экс-начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов всегда стремился вернуться на службу в Москву. Это стало одной из причин его ухода со службы в Прикамье, говорят источники URA.RU, близкие к руководству пермского полицейского главка. Сообщается, что Давыдову также удалось превзойти свои первоначальные цели.

«Давыдов, уезжая в Пермь, пытался найти хоть какие-то контакты местных. У него там не было друзей. Он надеялся просто получить генерала, но карьера пошла», — рассказал URA.RU инсайдер, который был знаком с генерал-лейтенантом полиции по службе в Москве.

Впервые Давыдов уехал из столицы в 2007 году, когда стал заместителем начальника ГУ МВД России по Пермскому краю. В 2009 году он получил звание генерал-майор милиции, а в 2015 он уехал из Перми, став начальником УМВД России по Оренбургской области. В Прикамье Давыдов вернулся уже в июле 2018 года в должности начальника главного управления.

«По всей видимости, наконец-то свершилось то, чего ждали многие. Не только Давыдов, но и сотрудники пермского главка. Давыдов просто делает карьеру», — пояснил URA.RU источник, близкий к руководству ГУ МВД России по Пермскому краю. В пресс-службе полицейского главка от каких-либо комментариев воздержались.

25 ноября 2020 года Дывыдов ушел в отставку, сообщается, что он был назначен на должность начальника ГУ ОООП МВД России. До этого данную должность занимал также экс-начальник пермского полицейского главка Юрий Валяев, который стал членом Совета Федерации. Ожидается, что новым начальником ГУ МВД России по Пермскому краю станет руководитель забайкальского полицейского управления Александр Щеглов.