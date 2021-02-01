Главе челябинского района готовят новую должность

Юрию Кузнецову добавят нагрузки по линии «ЕР» Фото: пресс-служба администрации Тракторозаводского района

Политсовет «Единой России» в Тракторозаводском районе Челябинска может возглавить районный глава Юрий Кузнецов. Как сообщил URA.RU вице-губернатор Станислав Мошаров, проект решения будет рассмотрен на кадровой комиссии областного президиума «ЕР» 4 февраля.

«Будут рекомендовать на должность секретаря главу района», — пояснил Мошаров. Место секретаря стало вакантным после того, как ушла в отставку с поста главы района Галина Гаврилова, руководившая политсоветом. Кузнецов на звонок URA.RU не ответил.

«Это тенденция к тому, чтобы руководящие должности в местных политсоветах „ЕР“ занимали действующие главы. Если, конечно, они состоят в партии, — сообщил URA.RU источник в „Единой России“. — Губернатор Алексей Текслер показал пример, когда возглавил региональный политсовет».

О грядущих перестановках в местных отделениях стало известно из доклада Текслеру, подготовленного по итогам ревизии регионального отделения партии. Кузнецов был избран депутатами райсовета главой Трактрозаводского района 19 ноября 2020 года. Ранее он возглавлял операционный офис АО «Банк Русский Стандарт» в Челябинске. Гаврилова, руководившая районом более четырех лет, перешла на работу в администрацию Центрального района Челябинска, где заняла пост заместителя главы.