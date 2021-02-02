Отставка прокурора Челябинской области откладывается

Виталия Лопина попросили продлить отпуск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Отпуск прокурора Челябинской области Виталия Лопина, после которого он уходит в отставку, завершается 3 февраля. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, отпуск Лопину может быть продлен на время, пока не станет ясно, кто будет новым прокурором.

«Лопину предложили написать заявление о продлении отпуска. Он согласился, но документ еще не подписали, — рассказал инсайдер. — Решат до конца 3 февраля». Как долго может продлится отпуск Лопина, не сообщается. Кандидатуры региональных прокуроров утверждаются Советом Федерации, после чего президент РФ Владимир Путин подписывает соответствующий указ.

Ближайшее пленарное заседание Совфеда, согласно плану, опубликованному на официальном сайте, состоится 10 февраля, повестка пока не сформирована. Если Лопину отпуск не продлят, то с 4 февраля прокуратуру возглавит другой руководитель в статусе «и.о». «Возможно, временным руководителем будет Павел Вепрев, который сейчас заменяет Лопина на время отпуска», — пояснил источник.

На место Лопина прочат прокурора Саратовской области, уроженца Челябинска Дмитрия Филипенко. В пресс-службе саратовской прокуратуры на запрос URA.RU ответили, что у них нет такой информации. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области кадровые вопросы не комментируют.

Лопин ушел с 11 января в отпуск, подав рапорт об отставке. Перед этим он дважды отказался от перевода в другие регионы. Смена прокурора не единственная перестановка в силовых челябинских структурах. С 21 января приступил к работе новый начальник УФСБ Дмитрий Иванов, а к марту в Челябинске ждут нового руководителя следственного управления СКР по региону.