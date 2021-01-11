Источник назвал кандидатов в прокуроры Челябинской области

Сергей Филипенко может вернуться в родной Челябинск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

На должность прокурора Челябинской области рассматривают кандидатуру прокурора Саратовской области, уроженца Челябинска Сергея Филипенко. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Также по словам инсайдера, обсуждается перевод в Челябинск одного из заместителей прокурора Свердловской области.

«У Филипенко в этом году истекает контракт на посту прокурора Саратовской области. В рамках кадровой ротации его могут перевести в другой регион, — пояснил источник. — Таким регионом называют Челябинскую область, где начиналась его служба. Но это состоится ближе к лету». В Челябинске Филипенко проработал несколько лет, в двухтысячных годах перевелся в Кострому, затем в Екатеринбург. В 2009 году был назначен зампрокурора Свердловской области. В 2011 году возглавил управление Генпрокуратуры в УрФО, в октябре 2016 стал прокурором Саратовской области.

Как отметил источник, Филипенко всегда считался членом команды замгенпрокурора РФ Юрия Пономарева, еще со времен работы Пономарева в Озерске (Челябинская область) в прокуратурах Костромской и Свердловской области, а потом в УрФО. Сейчас Пономарев курирует в Генпрокуратуре РФ кадровые вопросы.

«На должность прокурора Челябинской области также рассматривают из заместителей прокурора Свердловской области, — сообщил инсайдер. — Решение примут по итогам проверки Генпрокуратуры РФ». В пресс-службе прокуратуры Свердловской области проверку не комментируют. В Генпрокуратуре РФ на запрос URA.RU не ответили. URA.RU также направило запрос в пресс-службу прокуратуры Саратовской области, которой сейчас руководит Филипенко.

Действующий прокурор Челябинской области Виталий Лопин ушел с 11 января в отпуск, с последующим увольнением. Он подал рапорт об отставке после того как дважды отказался от перевода в другой регион. Полномочия прокурора сейчас исполняет заместитель Лопина Павел Вепрев. В самой прокуратуре кадровые перестановки не комментируют.