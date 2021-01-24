В Челябинске ждут нового генерала-силовика

Михаила Богинского могут перевести в Челябинск Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В Челябинске до марта будет назначен новый глава следственного управления СКР по региону. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, на должность главного следователя рассматриваются руководители аналогичных управления из Екатеринбурга и Томска.

«Обсуждается, что в Челябинск переведут начальника СУ СКР по Свердловской области генерал-лейтенанта юстиции Михаила Богинского или начальника аналогичного управления в Томской области генерал-майора юстиции Андрея Щукина, — рассказал источник. — Назначение состоится после того, как определятся с новым прокурором Челябинской области».

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин подал в отставку перед Новым годом. Свой пост он покинет 3 февраля, когда истечет его отпуск. Новым прокурором может стать Сергей Филипенко, который сейчас возглавляет прокуратуру Саратовской области.

Действующий руководитель челябинского СУ СКР Денис Чернятьев в сентябре 2019 года был переведен на аналогичную должность в Башкортостан. Почти год в статусе и. о. руководителем ведомства в Челябинской области был первый замначальника Степан Шульга, затем его сменил, также с приставкой «и. о.», Константин Мирошниченко. Инсайдер в разговоре с URA.RU отметил, что кандидатура томского генерала СК Щукина как кандидата в главные следователи Челябинской области стала обсуждаться после того, как в Челябинск из Томска прибыл новый начальник УФСБ по региону Дмитрий Иванов.

«У нас нет такой информации», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области в ответ на просьбу прокомментировать возможный перевод Богинского в Челябинск. Такой же ответ дали в пресс-службе челябинского СУ СКР. URA.RU направило запрос в СУ СКР по Томской области. На момент публикации ответ получен не был.