24 января 2021
23 января 2021

В Челябинске ждут нового генерала-силовика

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 74-й годовщины Тюменской области. Тюмень, богинский михаил
Михаила Богинского могут перевести в Челябинск Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

В Челябинске до марта будет назначен новый глава следственного управления СКР по региону. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, на должность главного следователя рассматриваются руководители аналогичных управления из Екатеринбурга и Томска.

«Обсуждается, что в Челябинск переведут начальника СУ СКР по Свердловской области генерал-лейтенанта юстиции Михаила Богинского или начальника аналогичного управления в Томской области генерал-майора юстиции Андрея Щукина, — рассказал источник. — Назначение состоится после того, как определятся с новым прокурором Челябинской области».

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин подал в отставку перед Новым годом. Свой пост он покинет 3 февраля, когда истечет его отпуск. Новым прокурором может стать Сергей Филипенко, который сейчас возглавляет прокуратуру Саратовской области.

Действующий руководитель челябинского СУ СКР Денис Чернятьев в сентябре 2019 года был переведен на аналогичную должность в Башкортостан. Почти год в статусе и. о. руководителем ведомства в Челябинской области был первый замначальника Степан Шульга, затем его сменил, также с приставкой «и. о.», Константин Мирошниченко. Инсайдер в разговоре с URA.RU отметил, что кандидатура томского генерала СК Щукина как кандидата в главные следователи Челябинской области стала обсуждаться после того, как в Челябинск из Томска прибыл новый начальник УФСБ по региону Дмитрий Иванов.

«У нас нет такой информации», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области в ответ на просьбу прокомментировать возможный перевод Богинского в Челябинск. Такой же ответ дали в пресс-службе челябинского СУ СКР. URA.RU направило запрос в СУ СКР по Томской области. На момент публикации ответ получен не был.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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