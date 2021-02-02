Apple пообещала, что iPhone можно будет разблокировать в маске

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Новая версия и наличие Apple Watch позволит пользователю не снимать маску перед разблокировкой Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Apple завоевывает мир

Компания Apple выпускает новую версию iOS 14.5, которая позволит разблокировать iPhone через Face ID даже в маске. Однако на пользователе должны быть часы Apple Watch.

«Пока сами часы разблокированы, вам просто нужно будет смотреть на свой iPhone как обычно. Функция [использования Apple Watch в разблокировке гаджета] позволяет Face ID разблокировать [iPhone], несмотря на низкую точность распознавания лиц», — говорится в публикации блога о технологиях Engadget. С помощью этой технологии можно будет также заблокировать телефон.

Ранее основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров высказал мнение, что продукция Apple опасна для пользователя. По его словам, компания может в любой момент заблокировать доступ к скачиванию приложений и поэтому нужно переходить на Android, передает RT. Однако с этим спорным заявлением не согласен ряд экспертов. Так, главный редактор портала BigGeek.Ru Николай Николаев считает, что система iOS более безопасна.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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