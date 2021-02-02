Экономист назвал три варианта индексации пенсий работающим

По словам Александа Сафонова, правительство РФ, вероятно, выберет компромиссный вариант индексации пенсий работающим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Возможны три варианта индексации пенсий работающим, и правительство РФ, вероятно, выберет компромиссный. Об этом заявил экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Первый подход — это отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам. Второй и третий предполагают индексацию, но разные ее варианты. «Самый предпочтительный вариант для людей и самый дорогой для правительства — проиндексировать пенсии работающим за весь период с момента ее отмены. То есть с 2015 года суммировать все коэффициенты индексации пенсий неработающим и на эту величину повысить пенсии работающим», — заявил экономист в беседе с «Московским Комсомольцем».

Сафонов отметил, что правительство РФ также может принять решение проиндексировать выплаты только за текущий год. Остальные годы будут проиндексированы пенсионеру, когда он закончит работать. По его словам, это и есть компромиссный вариант. При этом экономист уверен, что проводить индексацию начнут только с 2022 года, так как бюджет на 2021 год уже сверстан.

Ранее в Госдуме заявили, что государство в течение пяти лет недоплачивало российским пенсионерам по 1100 рублей в месяц. Виной всему — отмена индексации пенсий. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны предоставить ему предложения по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам. Министерство труда и социальной защиты РФ уже направило свои предложения.