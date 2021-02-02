Аналитик раскрыл, как может вырасти пенсия работающих россиян

В случае возвращения индексации пенсий работающие россияне могут рассчитывать на прибавку в 1 тысячу рублей. Об этом заявил руководитель информационно-аналитического центра «ТелеТрейд» Сергей Лысаков.
«Конкретная сумма прибавки всё же будет зависеть от выбранного итогового варианта выплат и графика введения индексации. В среднем работающие пенсионеры могут получить дополнительно около 1 тысячу рублей в месяц», — цитирует Лысакова «
Он отметил, что в той или иной степени индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится не ранее лета. По словам эксперта, сейчас средняя пенсия в РФ составляет 17,4 тысяч рублей.
Ранее глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил, что в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий не только индексацию пенсий работающим гражданам, но и выплату компенсаций за пятилетний период. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны предоставить ему предложения по вопросу индексации пенсий. Министерство труда и социальной защиты РФ уже направило свои предложения. Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что возможны три варианта индексации пенсий работающим, и власти, вероятно, выберут компромиссный.
Подписывайтесь на URA.RU в