Пациенты в райцентре ЯНАО остались без медпомощи из-за пожара

На месте ЧП работали 15 пожарных на пяти единицах спецтехники (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Специалисты поликлиники Тарко-Салинской районной больницы с утра 3 февраля не принимают пациентов. Как сообщили представители медучреждения, причиной стал пожар, произошедший ночью в здании.

«Сегодня ночью в поликлинике ТЦРБ произошел пожар, — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунтах больницы в социальных сетях. — Пострадало помещение в цокольном этаже здания, площадью 25 квадратных метров». В связи с происшествием прием пациентов в настоящее время не ведется, в оперативном режиме в поликлинике восстанавливают энергоснабжение.

О возобновлении приема населения медики обещают сообщить дополнительно. В неотложных и экстренных случаях гражданам рекомендовано обращаться в стационар ТЦРБ или вызывать скорую помощь.

По информации окружного ГУ МЧС, возгорание произошло в помещении, в котором проводились ремонтные работы. Точную причину пожара будут определять дознаватели. Однако, скорее всего, имело место неосторожное обращение с огнем. «На ликвидации пожара работали 15 человек личного состава на пяти единицах спецтехники, погибших и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.