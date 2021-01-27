В ЯНАО проверили заледеневшее общежитие после публикации URA.RU

Прокуратура проверила Единую городскую управляющую компанию в Салехарде. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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В Салехарде прокуратура проверила Единую городскую управляющую компанию после публикации URA.RU о том, что общежитие по улице Броднева,40 покрылось льдом изнутри. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Установлено, что в нарушение требований законодательства управляющей компанией не обеспечивается: надлежащее содержание дома и его элементов, что приводит к ослаблению связи отделочных слоев со стенами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей; своевременное выявление повреждений участков стен и полов; а также надлежащая уборка свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

В управляющей компании заявили, что конкретно по теме публикации в агентстве URA.RU прокуратура никаких нарушений не выявила. А комментировать те, нарушения, о которых сообщает надзорное ведомство там отказались: «По другой теме мы будем разговаривать только после того, как рассмотрим представление прокурора и согласимся с ним или нет». Исполнения представления находится на контроле у прокурора.

Ранее агентство URA.RU сообщало о том, что на Единую городскую управляющую компанию поступали неоднократные жалобы от горожан. Сначала о своей проблеме рассказывали жители общежития по улице Броднева 40, где пол и стены в общей уборной покрылись льдом. Потом по улице Геологов 5а вокруг жилого дома образовался каток из канализационных стоков. Во всех случаях люди говорили о бездействии управляющей компании или не оперативном реагировании на заявки.