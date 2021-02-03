«Победа» запустит прямой рейс из Екатеринбурга в Стамбул

Авиакомпания «Победа» запускает прямой рейс из Екатеринбурга в Стамбул (Турция). Об этом URA.RU сообщили в пресс-служба перевозчика.
«Входящий в группу „Аэрофлот“ лоукостер „Победа“ открыл продажу на новый регулярный рейс Екатеринбург—Стамбул. Полеты в Стамбул начнутся из Екатеринбурга 1 апреля 2021 года и будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Кроме того, с 5 марта 2021 года „Победа“ начнет летать в Стамбул из Минеральных Вод», — уточнили в компании.
Цена билетов будет начинаться с 5,8 тысяч рублей. Для лоукостера это не новое направление перелетов. Ранее из Екатеринбурга в Стамбул можно было полететь только с пересадкой в Москве. В крупнейший турецкий город самолеты «Победы» также летают из Казани и Уфы.
Ранее федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что с 8 февраля Россия возобновила авиасообщение с 19 странами. Международные перелеты будут возобновлены в аэропортах Екатеринбурга и Перми. «Уральские авиалинии» с 14 февраля уже начнут выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай.
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