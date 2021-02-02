Протестная дума в Пермском крае выберет мэра по новым правилам

Протестная дума Александровска намерена объявить новый конкурс по выборам главы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты мятежной думы Александровского муниципального округа (Пермский край) готовятся выбрать главу по новым правилам. Для этого в положение о конкурсе по отбору кандидатов на кресло мэра будут внесены соответствующие изменения. Рассмотреть и принять их муниципальные депутаты планируют на внеочередном заседании, назначенном на 9 февраля. Об этом URA.RU сообщила спикер представительного органа Марина Зимина.

«Вопрос там (в повестке заседания) один: об утверждении нового положения о прядке выбора кандидатов на должность главы. Я имею на руках проект этого решения. В нем отражено существенное изменение: глава выбирается не 2/3 от числа депутатов, а не менее 50% от общего числа, то есть большинством голосов», — отметила Зимина.

Спикер думы Александровска выразила уверенность, что депутаты примут новое положение, после чего будет объявлено о проведении нового конкурса по выбору главы. Зимина также пояснила, что считает решение коллег «коррупционным», поскольку оно не учитывает мнение тех депутатов, «которые представляют половину округа».

Ранее стало известно, что от участия в конкурсе, который проводится с сентября 2020 года, отказалась депутат Ольга Лаврова. Перед этим часть депутатов расколотой на два лагеря думы отправила Зимину в отставку. Сейчас она готовится оспаривать это решение в суде.

Затянувшийся политический кризис в округе, о котором подробно рассказывало URA.RU, стал причиной недовольства местных жителей. Они потребовали от депутатов сложения полномочий. Стихийный протест перешел в потасовку. На минувшей неделе в округ для оценки ситуации прибыл политический десант от ревизоров губернатора края.